Giro Donne 2023 | tappa di oggi Bagno a Ripoli-Marradi | orari | percorso | tv | streaming | favorite Subito la prima sfida in salita

(Di sabato 1 luglio 2023) Si corre, sabato 1° luglio, la secondadel. Dopo la cancellazione della frazione di ieri, la cronometro che avrebbe dovuto dare il via alle danze, ilriparte dasenza una Maglia Rosa. Lain linea sarà dunque di fatto lagiornata della corsa, e c’èunmolto interessante.Si parte daper arrivare adopo 102 km. Disegno senza particolari difficoltà nei primi 70 km, dopo di che verrà affrontata ladel Passo della Colla. Un’ascesa lunga 16.1 km, con pendenze in costanze ...

Prima tappa da dimenticare al Giro Donne 2023. Iniziata e mai terminata la cronometro individuale di Chianciano Terme: il maltempo infatti ha costretto l'organizzazione ad annullare il tutto. Andiamo ...Al momento dello stop erano già partite un’ottantina di ragazze. Risultati cancellati, si riparte da Bagno a Ripoli ...