Giro Donne 2023 | Annemiek van Vleuten fa il vuoto | tappa e maglia Quarta Elisa Longo Borghini

Leggi su oasport

(Di sabato 1 luglio 2023) Quarantuno anni, dovrebbe essere la sua ultima stagione da professionista, ma per il momento continua a non avere rivalivan. Seconda(ieri era stata annullata la prima) per il, da Bagno a Ripoli a Marradi, con ancora una volta la vittoria della neerlandese, campionessa uscente. Ha chiuso in Rosa a Padova l’anno scorso, torna leader quest’anno. Prima parte di gara completamente pianeggiante che ha visto all’attacco una coppia formata da Irene Mendez (Bizkaia Durango) e Susanne Andersen (Uno-X Pro Cycling Team), che hanno guadagnato circa 3? sul plotone. Alle loro spalle hanno provato l’inseguimento due italiane: Beatrice Pozzobon (Team Mendelspeck) e Giorgia Bariani (Top Girls Fassa Bortolo). Il tutto però si è andato a risolvere ovviamente sul ...