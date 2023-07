Giornata internazionale bronchiectasie | cosa sono | i sintomi | le associazioni a cui rivolgersi

Leggi su iodonna

(Di sabato 1 luglio 2023) Quasi dimenticati. Esattamente come i pazienti affetti da questa malattia respiratoria cronica. Siamo noi, lo siamo stati per tanto tempo. Ammalati, afflitti da queste quasi amiche: le. Provate a pronunciare ad alta voce questa manciata di consonanti buttate lì così, cinque sillabe, una dopo l’altra: bron-chie-c-ta-sie. Un nome un po’ angoloso dal suono gutturale, che ricorda nella parte iniziale il rombo di un motore, come lo fanno i bambini quando giocano con le macchinine. Nella parte centrale un suono secco, che inciampa in una brusca frenata dove la lingua incespica e sbatte contro i denti. E finalmente una scivolata più fluida, per terminare. Questa parola non è facile da pronunciare correttamente al primo colpo, né piacevole. “” o “bronchiettasie” sì, ma “bronchiestasie” o “broncoestasie” invece ...