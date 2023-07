(Di sabato 1 luglio 2023) Ieri a Roma durante l’udienza del processo, che vede imputati quattro esponenti dei, s’è alzato un polverone che ha visto protagonisti ildel clan criminale e alcuni cronisti che nel luglio 2018 sono statimentre stavano riprendendo gli arrestati nell’ambito dell’operazione “Gramigna” a. Un processo che mette in luce il coraggio e la professionalità di quest’ultimi che non si lasciano intimidire dalle minacce e dalle aggressioni dei, ma anche la determinazione della magistratura e delle forze dell’ordine a contrastare il potere e l’arroganza di una delle organizzazioni criminali più pericolose della capitale. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo. La domanda provocatoria delche ha acceso l’aula Il ...

Quel giorno, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, isi erano recati a Porta Furba per documentare le operazioni delle forze dell'ordine. Alcuni cameramen furonoe furano ......furono, con telecamere strappate di mano, mentre altri lanciarono alcuni bastoni verso le troupe. Nel processo si sono costituiti parte civile l'Fnsi e la Rai, oltre ai due...Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando con ia ...dirigenti e soprattutto per conoscere i tanti strumenti di finanziamento che possono essere...

Giornalisti aggrediti dai Casamonica, l’Avvocato difensore: “Imprudenti ad andare con le telecamere a Porta Furba” Il Corriere della Città

Acceso botta e risposta in aula a Roma all’udienza del processo che vede imputati quattro esponenti della famiglia Casamonica accusati di ..."Non pensate di essere stati imprudenti ad andare con una telecamera a vicolo di Porta Furba" Così il difensore di un appartenente alla famiglia Casamonica si è rivolto oggi in aula ad un giornalista ...