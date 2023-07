Giorgia Meloni in lutto | la tragica notizia è appena arrivata

(Di sabato 1 luglio 2023) SOCIAL. La comunità di Fratelli d’Italia è inper la scomparsa di Alessandro D’Anteo, 52 anni, vice responsabile nazionale e presidente regionale del dipartimento disabilità del partito. La tristeè stata comunicata da Fabrizio Rossi, deputato coordinatore regionale del partito di. D’Anteo, originario di Pisa, era affetto da una malattia da tempo ed era ricoverato in ospedale da diverse settimane. Leggi anche: Pensioni, tutte le ipotesi valutate dal Governo Leggi anche: Pensioni, via con 7 anni d’anticipo: a chi spetta, come funziona Morto Alessandro D’Anteo,per Fratelli d’Italia Il cordoglio per la perdita di Alessandro è stato espresso da tutta Fratelli d’Italia Toscana. Fabrizio Rossi ha descritto D’Anteo come una persona sempre disponibile, cordiale ...

'Le droghe sono tutte pericolose Guardate, la presidente del Consiglio dei ministri,, non ha detto una bugia. Ovviamente, alcune sono più pericolose e nocive di altre, ma non bisogna mai prenderle sottogamba. La verità, piuttosto, è un'altra: non possiamo limitarci a ...La presidente del Consiglio,, ha usato il jet di Stato da Bruxelles, dove si era appena concluso il Consiglio europeo, per raggiungere una suggestiva masseria nella pittoresca valle d'Itria, in Puglia. Anziché fare ...Lo rende noto Fabrizio Rossi deputato coordinatore regionale del partito di. D'Anteo, pisano, 52 anni e disabile era malato da tempo e ricoverato in ospedale da una ventina di giorni. ...

Consiglio Ue, niente accordo sui migranti. Meloni: 'Ho tentato la mediazione fino all'ultimo' Agenzia ANSA

Roma, 1 lug. (askanews) - Buon vento e mare calmo alla "nave più bella del mondo" e a tutto il suo equipaggio. L'Amerigo Vespucci, la Nave Scuola della Marina ..."Bruxelles costruirà 10.000 ghetti di migranti in Ungheria. Non lo permetteremo!". Lo scrive su facebook il premier ungherese, Viktor Orban, al termine del vertice europeo segnato dal mancato accordo ...