Giochi Europei | Pentathlon Oro per l' azzurra Sotero

Aidi Cracovia 2023 nella Canoa c'è Giovanni De Gennaro non è riuscito a portare a casa una medaglia per la Nazionale Italiana . Iffatti, nella semifinale l'italiano si era posizionato ...La mixed relay di triathlon ai2023 di Cracovia ha visto trionfare la Norvegia . Dopo i successi nelle gare individuali con Lovseth e Thorn, la compagine scandinava si è imposta anche nella prova a squadre grazie a ...Il pugile italiano Federico Serra ha espresso tutta la sa furia su Facebook dopo l'eliminazione dai2023 di Cracovia . Serra è stato sconfitto con un verdetto che ha lasciato molti contro il turco Samet Gumus. Ecco le sue parole: 'Scusatemi se non rispondo a nessuno, ma per il momento ...

LIVE Judo, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: l'Italia con Odette Giuffrida cerca l'impresa nella prova a squadre OA Sport

Due coppie italiane si giocheranno una medaglia nella specialità non olimpica del trap misto del tiro a volo ai Giochi Europei 2023: Italia 1 di Jessica Rossi e Giovanni Pellielo è in finale per l'oro ...Domenica 2 luglio si assegneranno nuove medaglie ai Giochi Europei 2023. Giornata infarcita di finali a Cracovia (Polonia) dove l'Italia spera di festeggiare nuovi podi tra. Di seguito il calendario c ...