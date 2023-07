Giochi Europei | Italia Team straordinaria | vince il Medagliere con oltre 26 ori

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 1 luglio 2023) L’ha vinto ildella terza edizione deidi Cracovia 2023. Quando mancano ancora 24 ore al termine dell’evento, con 27 medaglie d’oro la squadra azzurra, già irraggiungibile per numero di medaglie, è aritmeticamente certa di chiudere davanti a Spagna e Ucraina anche per numeri di ori. Spagna e Ucraina, al momento ferme a 19 ori, non potranno raggiungere più l’nelle gare ancora in programma a cui prenderanno parte. Gli Azzurri, infatti, saranno impegnati in 17 eventi da medaglia (8 nella kickboxing), mentre Spagna ed Ucraina potranno ancora dire la loro rispettivamente in 8 e 7 eventi. Ildell’ORO Giorgio Minisini/Lucrezia Ruggiero (Nuoto artistico – ...