Giochi Europei Cracovia 2023 | oro per Alice Sotero nel pentathlon

(Di sabato 1 luglio 2023)ha vinto la medaglia d’oro nelmoderno aidi.L’azzurra era decima al termine della prova di equitazione ed è risalita raccogliendo tantissimi punti nella scherma e nel nuoto, presentandosi alla laser run in testa alla classifica con venti secondi di vantaggio sulle prime inseguitrici. Nella prova finalenon sbaglia e resta in testa per tutti i cinque giri e festeggiando la medaglia d’oro. L’altra azzurra in gara Elena Micheli ha terminato la prova in 11esima posizione. SportFace.

E' sempre entusiasmante l'evventura di Nicole Perona aidi Cracovia, prima volta assoluta della kickboxing in una competizione a cinque cerchi. L'azzurra del Team Kickstar, biellese ma ormai cuneese d'adozione, ha infatti conquistato la ...Aidi Cracovia 2023 nella Canoa c'è Giovanni De Gennaro non è riuscito a portare a casa una medaglia per la Nazionale Italiana . Iffatti, nella semifinale l'italiano si era posizionato ...La mixed relay di triathlon ai2023 di Cracovia ha visto trionfare la Norvegia . Dopo i successi nelle gare individuali con Lovseth e Thorn, la compagine scandinava si è imposta anche nella prova a squadre grazie a ...

Domenica 2 luglio si assegneranno nuove medaglie ai Giochi Europei 2023. Giornata infarcita di finali a Cracovia (Polonia) dove l'Italia spera di festeggiare nuovi podi tra. Di seguito il calendario c ...Roma, 1 lug. – (Adnkronos) – Sedici medaglie azzurre in dodici gare nell’Europeo “sdoppiato” tra Plovdiv (10 podi in sei gare Individuali) e Cracovia (sei medaglie in altrettante prove a Squadre). Un ...