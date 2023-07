Giochi Europei Cracovia 2023 | Mouhiidine portabandiera Italia della cerimonia di chiusura

(Di sabato 1 luglio 2023) Sarà il pugile Aziz Abbes, oro quest’oggi nella categoria 92 kg e qualificatosi ieri per le Olimpiadi di Parigi 2024, ildell’nelladideidi. L’azzurro dunque capitanerà la delegazionena in quello che sarà l’ultimo momentomanifestazione multisport continentale. Nellad’apertura, invece, gli alfieri azzurri erano stati Odette Giuffrida e Mauro Nespoli. SportFace.

L'Italia vince con un giorno di anticipo il medagliere aidi Cracovia. Gli azzurri con 28 ori sono infatti ormai irraggiungibili per le prime inseguitrici Spagna e Ucraina. Pentathlon moderno Nella penultima giornata sono arrivate due ...Medaglia d'argento per gli azzurri del beach soccer aidi Cracovia. Gli uomini del ct Emiliano Del Duca alla Tarnow Beach Arena si sono arresi alla Svizzera con il punteggio di 5 - 2. Un verdetto amaro in una partita che aveva visto gli ...Straordinario Aziz Abbes Mouhiidine, medaglia d'oro nella boxe aidi Cracovia 2023 nella categoria 92 kg. Dopo aver staccato ieri il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 con il successo in semifinale che gli ha anche aperto le porte per la finale, ...

Medagliere Giochi Europei 2023: la classifica dei podi OA Sport

Brilla d'oro il pentathlon moderno azzurro: ai Giochi Europei in corso in Polonia, l'astigiana Alice Sotero ha vinto la medaglia più pregiata nella gara individuale femminile: decima al termine della ...Gli azzurri hanno conquistato 28 ori e sono ormai irraggiungibili per Spagna e Ucraina, prime inseguitrici. Oggi vittorie per Sotero e Malan nel pentathlon, Mouhiidine nella boxe e Pellielo-Rossi nel ...