Ginnaste della Raffaello Motto in Evidenza nella Liga Iberdrola | Sofia Sicignano e Chiara Puosi sul Podio

LeRaffaello Motto brillano nella Liga Iberdrola: Sofia Sicignano argento alle clavette, Chiara Puosi seconda alla palla e Chiara Badii quarta al nastro. Impegno sportivo e didattico ...Ma i Sonics non regalano emozioni solo 'in volo': nella città dei fiori 4 straordinarie artiste, acrobate epresenteranno il meglio delle performance acrobatiche e visuali a terra......dichiara entusiasta e favorevolmente impressionato per le iniziative nuove e di grande arricchimento per lee per l'associazione stessa. Al progetto hanno partecipato numerose atlete...

Ginnaste della Raffaello Motto in Evidenza nella Liga Iberdrola ... LA NAZIONE

Le ginnaste della Raffaello Motto brillano nella Liga Iberdrola: Sofia Sicignano argento alle clavette, Chiara Puosi seconda alla palla e Chiara Badii quarta al nastro. Impegno sportivo e didattico pr ...Anche il terzo gruppo di atlete non tradisce le attese: il medagliere sale a 7 ori, 2 argenti e 3 bronzi. Ottimo quinto posto per l'esordiente Giorgia Maria Bonifacio.