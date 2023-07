GFVip | due ex vipponi hanno trascorso la notte insieme? L’indiscrezione

Leggi su 361magazine

(Di sabato 1 luglio 2023), due exla? Ecco cosa è emerso dalsocial, la nuova ed ottava edizione prenderà il via il prossimo settembre su Canale 5 e sarà nuovamente condotta da Alfonso Signorini. La settima edizione si è conclusa lo scorso aprile con la vittoria di Nikita Pelizon. Sono ufficialmente iniziati i casting per i concorrenti della futura edizione in partenza prossimamente. Quest’anno sarà un’edizione diversa infatti oltre ai concorrenti famosi ci saranno anche dei non famosi. La Casa di Cinecittà ben presto si rianimerà con nuovi volti e nuove storie. Leggi anche –> Temptation Island, doppio colpo di scena: le anticipazioni della seconda puntata Ecco cosa è emerso dal...