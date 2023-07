Oggi la coppia si ritroverà per una festatra amici in Liguria. Un matrimonio celebrato nella ... Francesco Muglia hafratelli e una sorella. Il padre era impiegato di banca mentre la mamma è ...Si parte, infatti, prestissimo condiversi momenti. In mattina al centro Timing si svolgeranno ... Iin campo Alle 18.30, sempre nel rettangolo installato in Castello, si disputerà invece il ...E anche allora avevano il tg2 e Raia fare da grancassa, si vede che è proprio un destino. A ... C'è il rap nei festinia casa di Genovese, nelle sfilate Pharrel/Vuitton, nelle Stories con le ...

GF Vip, due ex vipponi avrebbero passato la notte insieme (RUMOR) Novella 2000

Lo scorso mercoledì ha avuto luogo presso il Grand Hotel di Rimini “ Al Chiaro di Luna ”, il Gala Charity Dinner organizzato dal settimanale Chi per sostenere la raccolta ...Alle 18.30 sul Cidneo il Football Legend con Vieri, Di Biagio, Adani e Locatelli. Diretta su Radio Bresciasette ...