Georgia U21-Israele U21 quarti Campionato europeo U21 | 01-07-2023 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 1 luglio 2023) La grande sorpresa degli Europei Under 21 è costituita da, due squadre che nelle analisi precedenti al torneo non venivano nemmeno considerate per l’accesso alla fase a eliminazione diretta e invece per una delle due nazionali ci sarà un posto in semifinale contro la vincente della sfida tra Inghilterra e Portogallo. I InfoBetting: Scommesse Sportive e