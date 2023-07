Georgia-Israele oggi in tv | Europei Under 21 | orario | canale | programma in chiaro | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di sabato 1 luglio 2023) Iniziano i quarti di finale deglidi calcio21 trae Romania. Otto squadre ancora in lizza per il trono continentale, tra cui spicca il quarto di finale tra due squadre che in pochi avrebbero pronosticato traed. Un match che vale la semifinale e anche una possibile qualificazione alle Olimpiadi. I padroni di casa erano dati come una squadra con ben poche possibilità di andare avanti, soprattutto con l’assenza dell’asso Khvicha Kvaratskhelia. Invece la squadra di Ramaz Svanadze dimostra la bontà del movimentono, andando a vincere un difficile gruppo A trovando un protagonista diverso in ogni partita. Di contro, un’altra sorpresa. Unche aveva già fatto alzare più di un sopracciglio con la selezione ...