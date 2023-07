Genova | salpa la Amerigo Vespucci | la nave più bella del mondo girerà 29 paesi

(Di sabato 1 luglio 2023) La partenza e il viaggio Un viaggio che renderà il'ambasciatore del 'Made In Italy' nel. Sono 217 i membri dell'equipaggio e 126 gli allievi compreso un allievo ucraino. 'Con questa ...

La nave Amerigo Vespucci salpa da Genova Il Secolo XIX

Un viaggio di 20 mesi per il veliero della Marina Militare costruito nel 1931 che rappresenterà il Paese come ambasciatore del "Made in Italy" ...'Oggi con questa nave partono la cultura, la storia, l'innovazione, l'enogastronomia, tutto quello che il nome Italia evoca quando viene pronunciato nel mondo'. Così il ministro della difesa Guido Cro ...