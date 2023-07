Gelo in studio | Jasmine Carrisi rompe il silenzio su Romina Power

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 1 luglio 2023) Nel corso di una recente intervista la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso ha deciso dire ilsul suo rapporto con. La sua è sicuramente una delle famiglie (allargate) più chiacchierate degli ultimi tempi. Il padre, Al Bano, è celebre per essere uno dei cantanti più apprezzati del panorama musicale italiano e per il sodalizio musicale con la sua ex moglie,. In seguito al divorzio il cantante si è avvicinato a Lorena Lecciso, attirando parecchio l’attenzione della cronaca rosa., le dichiarazioni inaspettate su(Instagram @) – grantennistoscana.itClasse 2001,...