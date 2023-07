Gazzetta dello Sport | Inter furiosa con Brozovic per la richiesta di buonuscita

(Di sabato 1 luglio 2023) In casatiene banco la telenovela legata a Marcelo. Il centrocampista croato aspettava non altro che il Barcellona, ma la chiamata attesa non è arrivata e il nerazzurro si deve “accontentare” dellaricca dell’Arabia Saudita. Il tira e molla fra le società e per le richiestestessosta tenendo banco ed innervosendo parecchio Marotta. Infatti, secondo quanto riportato de La, l’Al Nassr ha presentato un’offerta più bassa rispetto a quella presentata in precedenza al club nerazzurro. Così, tutto passerebbe nella voglia del giocatore di approdare in Arabia. L’, che ha messo il giocatore sul mercato difatti, sarebbe irritata del comportamento del giocatore durante le ...

Il nuovo D. S. della Juventus, Cristiano Giuntoli, si è reso famoso a Carpi e Napoli per la sua capacità di fiutare e realizzare acquisti importanti: vediamo le sue dieci migliori operazioni di ...Anche quest'anno la suggestionespettacolo coinvolgerà l'intero paese per concludersi verso il mare. Tutti gli eventi della programmazione estiva sono ad ingresso libero . " Abbiamo cercato di ...Gianfranco Zola, ex calciatore e vice presidente della Lega Pro, ha parlato a LaSport del calcio italiano Gianfranco Zola, ex calciatore e vice presidente della Lega Pro, ha parlato a LaSport del calcio italiano. Le sue dichiarazioni: "Cagliari e ...

Da Lasagna al Carpi a Kvara: la top ten dei colpi di Giuntoli La Gazzetta dello Sport

Nole all'assalto dell’ottavo successo a Wimbledon, record di Federer. Per molti insuperabile, Roger ha dato vita con Nadal a una rivalità totalizzante, nella quale però il serbo si è fatto largo a spa ...O a Lignano Sabbiadoro, in Versilia, in Sardegna: non erano divi, potevi passeggiare per Rapallo e incrociare Mario Corso o prendere un gelato con Schiaffino. Sportweek ti porta in viaggio negli anni ...