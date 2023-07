Galatasaray | Juan Mata saluta dopo un anno in Turchia

(Di sabato 1 luglio 2023)lascia ilappena un, con 18 presenze, 3 gol e 2 assist e vincendo il campionato turcolascia il. Il centrocampista spagnoloappena unla squadra turca, con cui ha giocato 18 partite, fatto 3 gol e due assist, contribuendo alla vittoria del campionato. Di seguito il saluto del club del Bosforo. «Grazie, per i tuoi sforzi e il tuo contributo con la maglia del! Ti auguriamo molto successo nella tua futura carriera, Professore!».

... Paul Pogba, uno dei due giovani Fagioli o Miretti, per chiudere con Alex Sandro eCuadrado ...nelle fila della Roma sembra essersi riscattato con un altra maglia giallorossa quella del...Manuel Mata è stato " in realtà lo è ancora, visto che è sotto contratto con il" un grande calciatore, un simbolo della Spagna e della Premier League degli anni Dieci: la sua tecnica ...ConCuadrado ai saluti e Mattia De Sciglio ai box fino a gennaio (lesione del crociato) i ... ma in lista resiste anche Sacha Boey del. Leggi anche Ecco perché Allegri vuole Milinkovic:...

Ufficiale: Juan Mata lascia il Galatasaray Alfredo Pedullà

Redacción deportes, 1 jul. Juan Mata, campeón del mundo y de Europa con la selección española, se despidió este sábado del Galatasaray, tras una temporada en el club turco, con el que se ha proclamado ...Continúan sucediéndose los movimientos en la ventana de transferencias de este verano. Sin ir más lejos, es el turno para un hombre que puede pre (...) - Fichajes.com ...