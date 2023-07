Fuorigioco | la rivelazione | «La FIFA prepara la rivoluzione!» Ecco la nuova regola

(Di sabato 1 luglio 2023) Lastarebbendo la rivoluzione per quanto riguarda ladel fuorigoco:quale sarebbe lanorma Ha del clamoroso la notizia lanciata da DirecTV Sports e ripresa dai media italiani, secondo la quale lastarebbe pensando di introdurre un nuovomento per il fuorigoco. Verrebbero infatti annullate solamente quelle reti dove il giocatore è per intero oltre la linea dei difensori. Il primo paese a sperimentare questadovrebbe essere la Svezia (nelle categorie U21 maschile e U19 femminile), ma il cambiamento potrebbe presto interessare anche Italia e Olanda.

