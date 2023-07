Fregata dagli alleati sovranisti. Meloni mai tanto isolata

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 1 luglio 2023) Sarà che in Europa la politica tocca farla sul serio e che a Giorgianon basta alzare il tono della voce e spargere un po’ di propaganda ma l’Italia torna dal vertice europeo a Bruxelles con un nulla di fatto sui migranti. Indicativo che ad affossare l’accordo siano proprio gli “amici” della presidente del Consiglio, quell’Ungheria e quella Polonia che per anni sono stati “compagni di sovranismo” e che a differenza della premier italiana sono rimasti sulla stessa linea. La premierrimedia due ceffoni dai leader più vicini. E li giustifica pure: “Difendono i loro interessi” “Sulle migrazioni siamo riusciti davvero a cambiare punto di vista”, aveva detto in Parlamento, sempre pronta a suggerire il titolo in prima pagina ancora prima che i fatti accadano davvero. Ovvero prima di partire per il Consiglio Ue. Ieri la ...