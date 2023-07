Frattesi | giuste intenzioni fra Inter e Sassuolo Ma Milan in agguato – Sky

(Di sabato 1 luglio 2023) La lista delle pretendenti dicontinua ad essere lunga. Ilattende la chiusura della trattativa con l’ma rimane aperto all’opzione. Le ultime sulla situazione da Sky Sport 24. PRETENDENTI – L’non molla il colpo Davide, ma anche il resto delle pretendenti rimangono col fiato sul collo del giocatore. Secondo quanto emerge dalla trasmissione di Sky Sport 24 ci sono buonefra la dirigenza nerazzurra e quella del, incontratesi ieri a Rimini, per la chiusura della trattativa. Resta, però, tutto bloccato, anche per via del mancato accordo fra l’e l’Al-Nassr per il trasferimento di Marcelo Brozovic. Se l’, in attesa di incassare denaro da alcune ...

2023 - 06 - 26 15:27:40, parla Carnevali: "Servono 40 milioni" Il futuro diè ... ma devono esserci le condizioni che noi riteniamo'. 2023 - 06 - 26 15:19:19 Ufficiale: Keane è ...Carnevali ha ribadito la richiesta economica del Sassuolo per, ovvero 40 milioni di euro. ... ma noi pretendiamo che ci siano le condizioni che riteniamo" . Carnevali sulla seconda ...LA VOLONTA' DI- ' Il giocatore vuole andare in un top club, ma noi pretendiamo che ci siano le condizioni che riteniamo'. SECONDA SQUADRA - 'Noi siamo pronti per fare la seconda ...

Frattesi, giuste intenzioni Inter e Sassuolo. Ma Milan agguato – Sky Inter-News.it

Le parole dell'ad del Sassuolo: "Per adesso non c’è stata alcuna trattativa definitiva. Nel momento in cui ci saranno lo comunicheremo al giocatore" ...Giovanni Carnevali è tornato a parlare di Frattesi. L'amministratore delegato del Sassuolo ... se non troviamo un accordo economico che riteniamo giusto, che deve essere congruo al valore del ...