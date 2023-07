Francia | quasi mille arresti nella notte di scontri

700 persone fermate e 249 agenti feriti negli scontri degli ultimi giorni. La notte appena ... Sporadiche violenze e saccheggi hanno colpito diverse città in tutta lanella quarta notte di ...... i cui incontri nei mesi scorsi, a Bruxelles e a Roma, ma anche altrove, sono passati... diciamo così, dei guai di Emmanuel Macron nella suamessa a ferro e a fuoco sostenendo che gli sta ...... mentre le linee esterne diventano semplici e levigate,tondeggianti. Nella decade successiva,... Il monovolume di Fiat trova residenza a Valenciennes, nell'Alta, infatti è proprio qui che ...

Francia nel caos: quarta notte di scontri. Lione e Nanterre a ferro e fuoco: quasi mille arresti - Quasi mille arresti nella notte, 79 agenti feriti - Quasi mille arresti nella notte, 79 agenti feriti RaiNews

AGI - Nonostante la presenza rafforzata della polizia e blindati leggeri, si registrano tensioni in varie città della Francia, che da giorni è a ferro e fuoco per le rivolte innescate dall'uccisione d ...E' stata un'altra notte di rivolta e scontri in Francia. Marsiglia e la periferia di Lione le zone piu' calde con gli agenti della gendarmerie impegnate a respingere gli assalti di gruppi di giovani a ...