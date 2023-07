Francia | quarta notte di violenze e saccheggi | quasi 1 000 persone fermate

(Di sabato 1 luglio 2023) (Adnkronos) -di disordini in. Nonostante la massiccia presenza della sicurezza, la chiusura delle linee di trasporto e l'appello del presidente Emmanuel Macron ai genitori di tenere a casa i propri figli adolescenti, 994sono statein tutto il Paese nellatra venerdì e sabato, ha reso noto il ministero dell'Interno. Sono almeno 79 i feriti tra Polizia e Gendarmeria. Sono 1.350 le auto e i veicoli bruciati in tutta la. Secondo i dati confermati dal ministero dell'Interno, sono stati incendiati o danneggiati 234 edifici e si sono registrati 2.560 incendi sulle strade. Le notizie diffuse dal ministero e riportate da Bfmtv parlano anche di 31 commissariati, 16 uffici di polizia municipale e 11 caserme della gendarmeria ...

notte di scontri e saccheggi in tutta laper le proteste scatenate dall'uccisione a un posto di blocco del 17enne Nahel da parte di un poliziotto, a Nanterre. Le autorità francesi hanno ...notte di scontri in, con 994 arresti , 79 agenti feriti e un morto , in quello che sembra ormai essere diventato un bollettino di guerra. Il ministero dell'Interno parla di violenze di ...... e - riporta Bfmtv - ha confermato che sono state fermate almeno 471 persone durante la... sottolineando che è salito a 994 persone il bilancio degli arresti nella notte ina causa delle ...

Non si ferma la rivolta delle banlieues Agenzia ANSA

Oggi si terranno i funerali di Nahel, un giovane di 17 anni ucciso da un poliziotto a Nanterre. Il ministro degli interni francese, Gérald Darmanin, ha dichiarato che la cerimonia si svolgerà in un cl ...Quarta notte di scontri dopo l'uccisione a un posto di blocco di Nahel, il giovane di 17 anni freddato da un poliziotto a Nanterre ...