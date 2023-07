Francia | quarta notte di violenze e saccheggi | altre centinaia di arresti

(Di sabato 1 luglio 2023)di disordini in. Nonostante la massiccia presenza della sicurezza, la chiusura delle linee di trasporto e l'appello del presidente Emmanuel Macron ai genitori di tenere a casa i ...

...a margine con la loro presidente Meloni c'è che "non vogliono fare la fine delladove ... E sulla, scaduta giusto ieri, è ormai ufficiale che sono stati mancati alcuni obiettivi (asili ...Sono stati 471 gli arresti effettuati in durante lanotte di proteste ina seguito degli scontri che si sono verificati nelle strade dopo la morte del 17enne Nahel, ucciso da un poliziotto durante un controllo. Lo ha annunciato il ...L'Eliseo schiera i blindati, 471 gli arresti nellanotte di scontri. Saccheggi a Marsiglia. 12 feriti a Lione. Darmanin: 'La Repubblica vincerà' Molti osservatori si soffermano sul ...

Francia nel caos: quarta notte di scontri. Lione e Nanterre a ferro e fuoco: 471 arresti - Saccheggi a Marsiglia - Saccheggi a Marsiglia RaiNews

Per il ministro degli interni francese, Gérald Darmanin, " è la Repubblica che vincerà ". L'esponente di governo lo ha detto durante una visita alla polizia e ai gendarmi a Mantes-la-Jolie, nella banl ...La quarta notte di violenze ha visto l'arresto di 471 persone in tutto il paese, con sacche di tensione a Marsiglia e Lione - Mbappé: "la violenza non risolve niente" ...