(Di sabato 1 luglio 2023) Roma, 1 lug – Inaltra notte di terrore, in un turbine di eventi praticamente costanti che si aggiornano con la stessa frequenza di unacivile. Solo ieri continuavamo ad assistere a nuovi arresti, saccheggi e disordini. Oggi le lotte tra periferie e Stato proseguono, con il dramma di registrare anche una vittima, come riportato da Tgcom24.in rivolta anche unperde la vita Se dicidicie – in conseguenza – scontri e guerriglia. Aveva appena 20 anni ilche ha perso la vita cadendo da un tetto di un supermercato nel corso della terza notte di violenze e scontri. Una bolgia la cui miccia sarebbe stata la morte di un ...

... "non facciamo altro che generare ulteriori ondate di migranti, come accade ino in Svezia. ... "L'Ue",il documento dei 27, "cercherà di garantire 'condizioni di parità' in modo che le ...La differenza,il politologo, è nei protagonisti delle proteste. Se quella per le pensioni ... I timori degli osservatori stranieri riguardano la tenuta sociale della, che l'anno ...TOUR DE FRANCE, GLI ALTRI La rassegna delle quotecon Jai Hindley: l'australiano è ... Poi dalla quarta prova, ecco l'ingresso ine sabato 8 luglio ci sarà la tappa più lunga dell'...

Francia, prosegue la guerra nelle banlieue: muore un ragazzo Il Primato Nazionale

Il freno tedesco È proprio su questo punto che Germania e Francia si dividono. A differenza dei loro competitor d’Oltralpe, le tedesche Volkswagen, Bmw e Mercedes-Benz temono ritorsioni da parte di ...Respinti, "dublinanti" espulsi e minori non accompagnati e famiglie sono il popolo della strada che si affolla alla frontiera italo-francese. Li aiutano solo Caritas, Diaconia, ong e associazioni ...