Francia | oltre 1300 arresti | nel pomeriggio a Nanterre i funerali del 17enne ucciso | si temono altri scontri violenti

(Di sabato 1 luglio 2023) Il numero didiffuso questa mattina dal ministero dell’interno francese, era di 994 persone. Da qualche ora è però arrivato il bollettino aggiornato: i fermati sono 1311, di cui 406 a Parigi. La violenza tende a non arrestarsi e il presidente Macron non ha più il controllo della situazione,

Le Nazioni Unite hanno chiesto alladi affrontare in modo serio i gravi problemi legati al ... In totale verranno schierati quattro veicoli Centaur,a 14 VBRG (veicoli blindati a ruote ...Lasi sveglia dopo l'ennesima notte di rivolta e devastazione . Il bilancio è sconvolgente, solo nelle ultime ore ci sono statimille fermi, 79 poliziotti feriti e una vittima, un ragazzo ...La7.it - E' stata un'altra notte di rivolta e scontri in. Marsiglia e la periferia di Lione le zone piu' calde con gli agenti della gendarmerie impegnate a respingere gli assalti di gruppi di ...

Quarta notte di scontri in Francia, oltre 1.300 gli arresti: 79 agenti feriti e 1 Il Fatto Quotidiano

Quasi mille arresti nella quarta notte di scontri e violenze in Francia e migliaia di incendi per le strade. Oggi i funerali del 17enne Nahel.