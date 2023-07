Francia | oggi a Nanterre i funerali di Nahel | il ragazzo 17enne ucciso dalla polizia | si temono altri scontri violenti | oltre 1300 arresti

(Di sabato 1 luglio 2023) Il numero didiffuso questa mattina dal ministero dell’interno francese, era di 994 persone. Da qualche ora è però arrivato il bollettino aggiornato: i fermati sono 1311, di cui 406 a Parigi. La violenza tende a non arrestarsi e il presidente Macron non ha più il controllo della situazione,

Si è conclusa la quinta notte di disordini in, dopo la morte del giovane Nahel, ucciso dalla polizia perché non si era fermato a un controllo mentre guidava un'auto senza patente. Secondo un bilancio provvisorio, sono state 719 le persone ...La rivolta nelle banlieue francesi: "notte più tranquilla" Ciò che è sotto gli occhi di tutti è che la rivolta nelle banlieue inarrivataal sesto giorno , continua tra rabbia e violenze ...Il presidente Macron , dopo la gaffe del concerto, cancella la visita di Stato prevista perin Germania. Il 30% dei rivoltosi è minorenne: "Genitori, tenete i vostri figli in casa". Lo speciale ...

"Il governo israeliano segue con apprensione gli episodi e le ondate di antisemitismo che investono la Francia". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu nella riunione di governo a Gerusalemme. (ANS ...Secondo quanto indicato da un rapporto ancora provvisorio, del Ministero dell’Interno francese, durante la quinta serata di proteste nella notte tra sabato e domenica sarebbero 719 le persone tratte i ...