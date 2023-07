Francia - Notte di scontri | bruciata anche una Lancia Fulvia Zagato - VIDEO

(Di sabato 1 luglio 2023) Da giorni, le banlieue francesi sono il teatro di violenti. Le proteste, scatenate dalla morte di Nahel, un giovane francese di origine algerina ucciso dalla polizia a Nanterre, hanno raggiunto livelli analoghi a quelli del 2005, concontinui tra le forze dell'ordine e i manifestanti, centinaia di arresti, alcuni decessi, numerosi feriti e incendi spesso devastanti, che hanno coinvoltomolte automobili, moderne e storiche. Come nel caso dellaSportimmortalata in questodiffuso sui social: la coupé italiana è stata rubata da un garage e data alle fiamme. Situazione critica. Non sono pochi i comuni ad aver varato il coprifuoco e limitato i servizi di trasporto pubblico, mentre le autorità hanno schierato ben 45 mila ...

Sesta notte di scontri in Francia, morto un pompiere durante un incendio, ci sono stati altri 157 arresti.