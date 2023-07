Francia nel caos tra saccheggi e violenze | muore un manifestante | oltre mille arresti

... " Sconosciuti puri ", di Valentina Cicogna e Mattia Colombo, viaggiomondo sconosciuto dei ... strabiliante; e " É noite na Amèrica " di Ana Vaz, coproduzione Italia -- Brasile, tra ...... dunque sonopanico, sanno che dovranno trattare, ma non vogliono farlo, non prima di poter vendere all'opinione pubblica qualcosa che sembri ina vittoria. Ma ciò che accaduto e accade in,...Oggi sono in programma,pomeriggio, i funerali del giovane Nahel, il giovane di 17 anni ucciso da un poliziotto a Nanterre. La cerimonia dovrebbe svolgersi in un clima di "discrezione". "È la Repubblica che vincerà". Lo ...

Francia nel caos: quarta notte di scontri. Lione e Nanterre a ferro e fuoco: oltre 1300 arresti - Quarta notte di scontri: sale a 1300 il numero degli arresti - Quarta notte di scontri: sale a 1300 il numero degli arresti RaiNews

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - "Non siamo scimmie, ma ora basta violenze". Olivier Dacourt, ex calciatore tra l'altro di Roma e Inter oltre che della nazionale francese, da molti anni combatte il razzismo in ...Il ministro degli Interni francese, Gérald Darmanin, quello che voleva insegnare all’Italia come gestire i migranti, oggi 1 luglio 2023, ha dovuto registrare un nuovo fallimento, di Macron e ...