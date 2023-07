Francia in rivolta | vandalizzati e saccheggiati negozi a Lione Disordini a Parigi dove è stato assaltato un McDonald’s video

(Di sabato 1 luglio 2023) Proseguono le proteste in tutta ladopo la morte di Nael, il 17enne ucciso da un agente di polizia a Nanterre. Aè schierata la polizia in assetto antisommossa per reprimere la violenza e le rivolte, anche con il lancio di gas lacrimogeni, durante le proteste dei manifestanti per le strade della città. Venerdì 30 giugno, infatti, insono stati dispiegati 45 mila agenti per affrontare una quarta notte consecutiva di violenti. Anumerosisono stati. La città è a ferro e fuoco: sono stati appiccati incendi e sparati fuochi d’artificio. I manifestanti si sono radunati in Place Bellecour, mentre la polizia ha continuato a pattugliare le strade in assetto antisommossa e con i mezzi ...

...della Federazione protestante die dal presidente dell'Unione buddista di, i leader ... Purtroppo, in tutto il paese, non solo a Parigi, non si ferma ladelle banlieues. Durante ...Ieri notte a seguire gli scontri tra manifestanti e polizia erano in migliaia, nelle strade di tutta lasì " il ministero degli Interni fa sapere che il quarto atto delle rivolte per la morte di Nahel si è concluso con 994 arresti, 79 agenti feriti, 1350 auto in fiamme, 2560 incendi " ma anche ...E' stata un'altra notte die scontri in. Marsiglia e la periferia di Lione le zone piu' calde con gli agenti della gendarmerie impegnate a respingere gli assalti di gruppi di giovani a tre giorni dall'omicidio ...

Francia in rivolta, Macron rientra in anticipo dal Consiglio europeo: no allo stato di emergenza ma "più polizia nelle ... L'HuffPost

Francia in rivolta, polizia vandalizzati e saccheggiati negozi a Lione. Disordini a Parigi dove è stato assaltato un McDonald's [VIDEO] ...Roma, 1 lug. (askanews) - Quarta notte di scontri e saccheggi in tutta la Francia per le proteste scatenate dall'uccisione a un posto di blocco del 17enne ...