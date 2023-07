Francia in rivolta per il 17enne ucciso da un agente | quasi mille arresti e un manifestante morto

Venerdì 30 giugno, infatti, insono stati dispiegati 45 mila agenti per affrontare una quarta notte consecutiva di violenti disordini. A Lione numerosi negozi sono stati vandalizzati e ...E' stata un'altra notte die scontri in. Marsiglia e la periferia di Lione le zone piu' calde con gli agenti della gendarmerie impegnate a respingere gli assalti di gruppi di giovani a tre giorni dall'omicidio ......della Federazione protestante die dal presidente dell'Unione buddista di, i leader ... Purtroppo, in tutto il paese, non solo a Parigi, non si ferma ladelle banlieues. Durante ...

«La morte di Nahel non è un caso isolato»: la Francia si rivolta. Le notizie dal mondo L'Espresso

Un'altra notte di scontri in Francia, dove un giovane manifestante ha perso la vita cadendo dal tetto di un supermercato.Home Adn Kronos Francia, quarta notte di violenze e saccheggi: quasi 1.000 persone fermate Quarta notte di disordini in Francia. Nonostante la massiccia presenza della sicurezza, la chiusura delle lin ...