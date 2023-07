Francia | in migliaia ai funerali del 17enne ucciso da un poliziotto Cori e cartelli fuori dalla moschea | «Giustizia per Nahel»

Leggi su open.online

(Di sabato 1 luglio 2023)di persone si sono riunite oggi, sabato 1° luglio, nellaIbn Badis di Nanterre, per idelmartedì scorso da undurante un controllo stradale. Come richiesto dagli avvocati della famiglia, quella di oggi è stata «una giornata per la famiglia, di raccoglimento», hanno scritto i legali in un messaggio in cui hanno chiesto a tutti la massima riservatezza. In mattinata, il corpo del giovane – in una cassa bianca – era stato portato a spalla da 8 persone fino alla. Un cordone di sicurezza era stato organizzato intorno alla zona, con una trentina di persone in gilet giallo fluorescente che garantivano il passaggio. Tanti ie gli slogan: «per ...