Francia in fiamme | non si ferma la rivolta delle banlieues | violenze | scontri e arresti Folla ai funerali di Nahel

1 luglio 2023 Gallery correlate: piena della Senna, allarme quasi rientrato: a Lione i funerali di Bocuse con oltre mille chef: sondaggio Ifop - Jdd, popolarità Macron risale ...... che ha lasciato in anticipo il Consiglio europeo in corso da ieri a Bruxelles, ha riferito di 92 edifici danneggiati, 2.000 veicoli dati allee 3.880 roghi da ieri in tutta la. ......in pericolo immediato - ha scatenato l'indignazione ine rinnovato le accuse di eccessiva violenza da parte della polizia, soprattutto nei quartieri più poveri. Le immagini di auto in...

Francia in fiamme, evacuata Place de la Concorde. Parigi schiera i blindati - Europa Agenzia ANSA

Macron deve far fronte alla più grave crisi nel paese dal 2018, quando a scuotere la Francia furono i "gilets jaunes".