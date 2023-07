Francia in fiamme | non si ferma la rivolta delle banlieues | ancora violenze | scontri e arresti

... che ha lasciato in anticipo il Consiglio europeo in corso da ieri a Bruxelles, ha riferito di 92 edifici danneggiati, 2.000 veicoli dati allee 3.880 roghi da ieri in tutta la. ...1 luglio 2023 Gallery correlate: piena della Senna, allarme quasi rientrato: a Lione i funerali di Bocuse con oltre mille chef: sondaggio Ifop - Jdd, popolarità Macron risale ......in pericolo immediato - ha scatenato l'indignazione ine rinnovato le accuse di eccessiva violenza da parte della polizia, soprattutto nei quartieri più poveri. Le immagini di auto in...

Cresce la rivolta in Francia, muore un altro ragazzo Agenzia ANSA

Per il ministro degli interni francese, Gérald Darmanin, " è la Repubblica che vincerà ". L'esponente di governo lo ha detto durante una visita alla polizia e ai gendarmi a Mantes-la-Jolie, nella banl ...La quarta notte di violenze ha visto l'arresto di 471 persone in tutto il paese, con sacche di tensione a Marsiglia e Lione - Mbappé: "la violenza non risolve niente" ...