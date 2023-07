Francia | Gasparri | ' Darmanin iellato | un autentico fallimento | eviti lezioni e si dimetta'

(Di sabato 1 luglio 2023) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - “Diceva Eduardo De Filippo che ‘essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male'. Forse il ministro dell'Interno franceseè statoper avere criticato l'Italia, ed essersi attirato le giuste critiche dal nostro Paese. Mentre ci dava lezioncine su come trattare la sicurezza e il tema di immigrazione, dapprima ha assistito al centro di Parigi messo più volte a ferro e fuoco, ora assiste allo scempio nelle banlieue francesi e nello stesso centro di Parigi. Insiamo al coprifuoco. Al divieto di circolazione e al blocco dei mezzi pubblici alle 21.00. Perun. È proprio". Lo afferma il senatore di Forza e vicepresidente del Senato, Maurizio. "Non ...

E rientra in quella strategia cheieri ha sintetizzato così: 'Riunire tutti i berlusconiani e i liberali d'Italia. Come per esempio hanno fatto ini gollisti'. Ma questo si dovrà ...A loro si unisce la Giovane Promessa che questanno vede sfidarsi Saul Nanni, Gretae i ... Australia, Germania, Albania, Svizzera, Norvegia, San Marino, Giappone, Romania, Svezia,, ...... il Presidente di Digital360, il Sottosegretario Butti, il Vice Presidente del Senatoe ... - 1,5%) 08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,1%; preced. 5,9%) 08:45: Prezzi ...

Francia: Gasparri, 'Darmanin iellato, un autentico fallimento, eviti ... La Nuova Ferrara

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – “Diceva Eduardo De Filippo che ‘essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male’. Forse il ministro dell’Interno francese Darmanin è stato iellato per avere c ...Bologna, 30 giu. (Labitalia) - "Se non c'è un flusso di contributi, è difficile garantire un rapporto sano di previdenza, per questo bisogna allargare la base produttiva". A dirlo Maurizio Gasparri, v ...