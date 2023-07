Francia a ferro e fuoco | ora Macron è nel caos

(Di sabato 1 luglio 2023) Non si placano le proteste in, dopo la morte del diciassettenne Nahel, ucciso per mano di un agente di polizia durante un controllo stradale. Nella quarta notte di violenze, è scappato anche il morto: un manifestante è deceduto cadendo da un palazzo a Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Si tratta di un ventenne, che avrebbe perso la vita durante il saccheggio di un negozio. Salta lo stato di emergenza Nel frattempo, gli arrestati della scorsa notte sono circa un centinaio. La premier francese Elisabeth Borne ha annunciato, su proposta del ministro dell’interno, Gerald Darmanin, di aver schierato i blindati della gendarmeria, mentre il numero dei poliziotti presenti in strada salirà a 45mila unità. Eppure, la grande novità di ieri è lo stop allo stato di emergenza, che era stato ventilato dalla stessa premier meno di 24 ore fa. Il principale partito d’opposizione, ...

Mbappé sui social: "Il tempo della violenza deve finire". PARIGI () - "Il tempo della violenza deve finire". Così, sui social, i componenti della Nazionale ...che stanno mettendo ae fuoco ...Come fa oggi anche Il Giornale togliendosi la soddisfazione di godere, diciamo così, dei guai di Emmanuel Macron nella suamessa ae a fuoco sostenendo che gli sta bene, dopo tutto ...e fuoco Il presidente Macron , tornato urgentemente da Bruxelles, ha parlato di 'violenze ingiustificabili" e 'strumentalizzazioni', come riporta La Repubblica . Il capo dell'Eliseo ...

AGI - Nonostante la presenza rafforzata della polizia e blindati leggeri, si registrano tensioni in varie città della Francia, che da giorni è a ferro e fuoco per le rivolte innescate dall'uccisione d ...La Francia, in questi giorni, è in rivolta dopo la morte di Nahel, un ragazzo 17enne ucciso martedì dagli spari di un poliziotto a Nanterre, nella cintura periferica di Parigi, perché non si era ferma ...