Quarta notte di scontri in, conarresti , 79 agenti feriti e un morto , in quello che sembra ormai essere diventato un bollettino di guerra. Il ministero dell'Interno parla di violenze di " minore intensità " ...... nelle strade di tutta lasì " il ministero degli Interni fa sapere che il quarto atto delle rivolte per la morte di Nahel si è concluso conarresti, 79 agenti feriti, 1350 auto in fiamme,...... sottolineando che è salito apersone il bilancio degli arresti nella notte ina causa delle violenze esplose dopo la morte del giovane. Il dicastero francese parla comunque di violenze ...

Francia: 994 i fermati nella quarta notte di disordini Agenzia ANSA

La Polizia francese ha fermato 994 persone nella quarta notte di disordini nel Paese. Lo rende noto il ministero dell'Interno francese. (ANSA). (ANSA) ...Quarta notte di disordini in Francia. Nonostante la massiccia presenza della sicurezza, la chiusura delle linee di trasporto e l’appello del presidente Emmanuel Macron ai genitori di tenere a casa i p ...