Fotogallery - Crolla un muro nel Livornese | pietre e detriti sulle auto

Poteva essere una tragedia, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. A Rosignano Marittimo , in provincia di Livorno , nella notte tra venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio è crollato un m ...Alcuni ultranovantenni di Manfredonia che ho intervistato, sono stati tutti concordi nel dire: “mè viste, na premavora acchessì mbòsse, cume quede d’auanne!” (mai vista, una primavera così piovosa ...