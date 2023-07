FOTO – Brozovic | un messaggio contro la società dell’Inter?

Leggi su inter-news

(Di sabato 1 luglio 2023) La storia tra Marceloe l'Inter si sta concludendo in queste ore, ma il veleno rimane. Il croato ha pubblicato una storia su Instagram eloquente sulla situazione. CRITICA – 18 milioni di euro per il passaggio di Marcelodall'Inter all'Al-Nassr. L'accordo tra i due club è stato trovato, il giocatore ha anche svolto le visite mediche a Parigi e firmerà un contratto da 3 anni. L'Arabia Saudita è nel suo futuro, manon sembra comunque digerire la situazione e la cessione. Il giocatore ha pubblicato su Instagram una storia criptica con l'emoticon del circo, che sia unalla?