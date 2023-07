FOTO ? Thuram in ‘Panther Instinct’ | presto sugli schermi dell’Inter

Leggi su inter-news

(Di sabato 1 luglio 2023) L’Inter ha annunciato Marcus. Contratto di 5 anni per l’attaccante francese. Il club è pronto ad un video di presentazione in chiave cinematografica DA FILM ?è ufficialmente un giocatore, il club lo ha annunciato circa un’ora fa (vedi articolo). Ora c’è attesa ovviamente per il numero di maglia e per le prima parole da nerazzurro del giocatore. Intanto lui ha già salutato i suoi nuovi tifosi. C’è anche curiosità per il video di presentazione di Inter Media House. Lanciato un indizio. #ForzaInter #WelcomeMarcus pic.twitter.com/TvY5TfrIZa — Inter (@Inter) July 1, 2023 Fonte: Twitter Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...