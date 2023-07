Forza Italia | in Campania aprono cinque nuove sedi

(Di sabato 1 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoinaugura 5in, “proseguendo la strategia di rafmento e radicamento sul territorio”, come è scritto in una nota. A Pozzuoli è stata inaugurata la prima, intitolata, come le altre, al defunto presidente del partito Silvio Berlusconi. Il 7 luglio, nuova apertura a Marigliano, a cui seguirà l’ inaugurazione della nuova sede di Napoli, nel quartiere Bagnoli, e poi a Paduli e Limatola, nel beneventano. “incontinua a crescere e ad aggregare a unire e a recuperare – afferma il coordinatore regionale, Fulvio Martusciello – un partito che continua con i fatti a riaffermare la sua leadership consacrata alle ultime comunali e ad integrare settori della ...

Vogliamo infatti sottolineare conla comune convinzione che è giunto il momento di dare piena ... Non cade nella contraddizioneViva, che rimane fuori dal Campo largo. "Matteo Renzi non ...... i modelli matematici non inquadrano ancora nel dettaglio lache avrà ma dal continente africano ecco che tornerà a farsi sentire sull'e sul Mediterraneo. " Il tempo si stabilizzerà ...... fatti con i migliori otorini d', ho ricevuto l'unanime comunicazione che avrò bisogno di un ... Cause dimaggiore impongono lo spostamento di alcuni mesi delle sue date. Il suo staff fa ...

Sondaggi politici: diminuisce l’effetto Berlusconi. La Lega risupera Forza Italia. Stabili FdI, Pd e M5S la Repubblica

Blog Calciomercato.com: Essere al pian dij babi. Ho sentito più di una volta a Torino usare questa espressione; sempre con una certa curiosità, ma anche sempre ...Ai Giochi Europei di Cracovia il team di sciabola femminile guidato dal Ct Nicola Zanotti e formato dalla foggiana Martina Criscio, da Rossella Gregorio, Chiara Mormile e da Eloisa Passaro, ha vinto l ...