Formula Regional | tragedia a Spa | morto il 18enne Dilano Van ' T Hoff

Si chiamava Dilano Van 'T Hoff e aveva 18 anni , il pilota scomparso tragicamente nel corso della gara - 2 dellaa Spa - Francorchamps. Olandese, il ragazzo correva per il team MP Motorsport. Fatale per lui un incidente in condizioni di pioggia e scarsa visibilità , nella zona di rettilineo ...... pilota 18enne morto nelle battute finali della seconda gara dellaby Alpine in programma in questo weekend a supporto della 24 ore di Spa. Il pilota della MP Motorsport, vincitore ...ROMA - Una terribile tragedia ha scosso il mondo del motorsport nella mattinata di sabato 1° luglio: il giovanissimo Dilano Van'T Hoff ha perso la vita nel corso della tappa delEuropean Championship sul . La gara sul circuito belga si è corsa in condizioni proibitive, con la Safety Car che è dovuta intervenire per un precedente incidente. La direzione gara ...

