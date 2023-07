Formula 1 | GP Austria 2023 | Leclerc penalizzato di tre posizioni | partirà nono nella Sprint Race

1, dove vedere la Sprint Race in diretta tv e streaming La Sprint Race del Gran Premio d'è in programma sabato 1 luglio alle 16:30. Sarà visibilE in diretta tv in esclusiva per gli ...- Ivan Provedel grande appassionato di1. E così diventa imperdibile il Gran Premio d'di questo fine settimana, con il portiere della Lazio che si diverte tra vacanze al mare ...F1 GPShoot - Out Sainz - Intercettato da Mara Sangiorgio al termine della Shoot - Out valida per il Gran Premio d', decima prova del mondiale 2023 di1, Carlos Sainz ha commentato con soddisfazione il ritmo espresso dalla sua SF - 23 nella sessione di questa mattina, precisando come il passo - ...

F1 GP Austria, Verstappen in pole nella gara sprint dopo le qualifiche: orari TV8 e Sky e dove vederla Fanpage.it

Il giovane pilota Dilano Van'T Hoff ha perso la vita in un gravissimo incidente a Spa durante la gara di Formula Regional ...L'olandese guida il fronte polemico per le 47 infrazioni rilevate dai sensori alle curve 9 e 10 che sono costate l'annullamento dei tempi in qualifica. Sotto accusa anche la scarsa visibilità dagli ab ...