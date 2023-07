Formula 1 | Charles Leclerc vuota il sacco | annuncio inatteso sul futuro | clamore nel paddock

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 1 luglio 2023), il pilota monegasco della Ferrari, si sfoga un po’ prima della partenza per l’Austria, dove ci sarà il GP domenica Nonostante la Ferrari, non abbia vinto ancora un Gran Premio, ed ha ottenuto un solo piazzamento sul podio in Azerbaijan, sembra essere una delle vetture più in forma, non considerando la Red Bull Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.