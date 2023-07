Formisano lascia il Napoli | il ringraziamento di De Laurentiis

(Di sabato 1 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Alessandroha deciso dire ilper affrontare nuove sfide. A lui va il nostroper i suoi 17 anni di lavoro nella SSCN”. Così in un tweet del presidente azzurro, Aurelio De– come ricordano fonti a lui vicine – è stato per 17 anni Head of Operations, Sales & Marketing della Società Sportiva Calcio, diventando uno dei manager di vertice più longevi nel mondo sportivo con lo stesso club. Arrivato nel 2006 alla società dal mondo dei luxury goods dove ha avuto esperienze prima con Damiani e poi con Richemont Group, a– si evidenzia – ha costruito nel tempo uno dei più solidi progetti di marketing sportivo e revenue management, sviluppando una delle più ...

