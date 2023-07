Ford - Imminente l' addio alla Fiesta e alla fabbrica di Saarlouis

Leggi su quattroruote

(Di sabato 1 luglio 2023) Laè ormai sempre più vicina all'definitivo a due capisaldi della sua presenza, commerciale e industriale, in Europa: lae ladi. La decisione dell'Ovale Blu di fermare la produzione della due volumi di segmento B è nota ormai da diversi mesi, ma ora c'è una data ufficiale, così come ci sono i primi segnali, concreti e non ufficiosi, sui progressi del processo di dismissione dell'impianto inaugurato nel lontano 1968 nella città della Germania sud-occidentale. 7 luglio. In particolare, secondo alcune ricostruzioni di stampa, l'ultimo esemplare dellauscirà dalle catene di montaggio di Colonia, una delle fabbriche più longeve d'Europa (l'inaugurazione risale al 1931), il 7 luglio prossimo, lasciando così spazio ai futuri modelli elettrici ...