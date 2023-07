Flat tax | nuove disposizioni in arrivo | tutto quello che dovete sapere

(Di sabato 1 luglio 2023) Con la legge di Bilancio il Governo Meloni ha approvato latax incrementale. Vediamo come funzionerà e a chi si rivolge. La proposta della “tassa piatta” della Lega ha finalmente trovato accoglimento, seppur in forma un po’ differente rispetto alla versione originaria. In questo articolo vi spieghiamo come funzionerà e a chi si rivolgerà latax incrementale. Cos’è latax incrementale e chi beneficerà di questa nuova tassazione agevolata – Ansa Foto – Ilovetrading.itSono anni che, in casa Lega, si parla di una “tassa piatta” pari al 15% per tutti. La massima che ha sempre guidato questa idea – proposta dall’ex senatore del Carroccio, Armando Siri- è ” meno tasse affinché tutti paghino le tasse”. Finalmente il Governo di Giorgia Meloni, con la legge di bilancio, ha approvato latax seppur in forma un ...

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti, inoltre, in merito allaincrementale . La circolare dell'Agenzia delle Entrate ha ribadito che sono esclusi dall'agevolazione i nuovi beneficiari ...Lanon va bene per i lavoratori dipendenti, è ovvio. In democrazia vince la maggioranza. Se una porzione significativa di italiani non paga le tasse in proporzione al suo reddito, come da ...Resta invece in standby la promessaincrementale per i dipendenti ma non è escluso che nel percorso parlamentare possa rientrare. Per il momento si prevede solo 'una complessiva ...

“Via l’odioso superbollo”, “Ecco la flat tax per i dipendenti” Il Fatto Quotidiano

Nonostante le dichiarazioni propagandistiche non ci sarà nessuna novità su superbollo, tassa sulle transazioni finanziarie e flat tax per i dipendenti ...Novità nella Riforma Fiscale, che il 10 luglio approda in Aula alla Camera: tassa piatta sulle tredicesime, IMU precompilata, acconti e saldi IRPEF a rate.