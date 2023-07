(Di sabato 1 luglio 2023) Ogni giorno pare quello buono perché finalmente venga annunciato lo sblocco delladelda 19 miliardi, legata al raggiungimento dei 55entro dicembre 2022. E ogni giorno puntualmente si assiste a un nuovo rinvio. “In relazione allarichiesta di pagamento dell’Italia nell’ambito del, la Commissione ricorda che i lavori sono ancora in corso. Sono in corso scambi costruttivi con le autorità italiane e ulteriori informazioni vengono fornite ove necessario. Comunicheremo la conclusione della nostra valutazione non appena raggiungeremo quella fase”, ha dichiarato la portavoce della Commissione europea, Veerle Nuyts. Al palo le proposte di modifica al. E l’alibi dello scaricabarile non regge più Una fase indubbiamente un po’ lunga. La ...

Illustrazione di Cinzia Zenocchini Leggi anche › Giornata dell'acqua, seè anche colpa ... e a mano a mano che gli occhi si abituavano al buio, là dove il bosco era più, le ho viste ...Dal 1° luglio al 24 settembre la XXVI edizione di "Palermo Non Scema Festival" ospiterà un... Giovedì 10 agosto, il terzo spettacolo per la rassegna "Come dice lei" sarà Non miniente con ...... non possiamo paragonarli né a Baku né a Minsk visto il programma, i 253 eventi a medaglia, e ... Di fatto il calcioda quattro edizioni e per noi è una grande perdita'. OLIMPIADI - Infine, ...

Fitto manca gli obiettivi. Non si sblocca la terza rata del Pnrr | LA ... LA NOTIZIA

Al palo le proposte di modifica al Pnrr. Rischiamo di perdere 19 miliardi. E l'alibi dello scaricabarile non regge più.Il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, ha incontrato Gentiloni, a margine del vertice Ue in corso a Bruxelles: al centro dei colloqui la modifica del Piano e il capitolo integrativo RePow ...