Fisco | Cgia | a giugno gli italiani hanno pagato 64 mld di tasse

(Di sabato 1 luglio 2023) Tra le ritenute Irpef dei dipendenti, l'Iva, l'Ires, l'Imu, l'Irap, l'Irpef in capo ai lavoratori autonomi, le addizionali, etc., l'Ufficio studi dellaha stimato in 63,9 miliardi di euro l'...

... le addizionali Nel mese che ci siamo appena lasciati alle spalle, giugno, ilha cominciato ... l'Irap, l'Irpef in capo ai lavoratori autonomi, le addizionali, etc., l'Ufficio studi dellaha ..."Non solo paghiamo molto - denuncia la- . La complessità e la farraginosità del nostro sistema tributario, purtroppo, stanno creando delle grandi difficoltà interpretative persino agli addetti ...'Purtroppo - prosegue la- chi è completamente sconosciuto alcontinua imperterrito a farla franca, cosi' come le organizzazioni criminali di stampo mafioso che sempre con maggior ...

Fisco: Cgia, a giugno italiani hanno pagato 64 miliardi di tasse Quotidiano di Sicilia

Roma, 1 lug. (askanews) - Tra le ritenute Irpef dei dipendenti, l'Iva, l'Ires, l'Imu, l'Irap, l'Irpef in capo ai lavoratori autonomi, le ...L’Ufficio studi della CGIA ha stimato in 63,9 miliardi di euro l’ammontare complessivo delle tasse versate a giugno ma da oggi buste paga più pesanti.