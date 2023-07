Fiorentino alla corte della Juve | Cristiano Giuntoli il vero colpo di mercato Sulle orme di Italo Allodi

Leggi su firenzepost

(Di sabato 1 luglio 2023)rappresenta ilprimodeldel calcio 2023, aperto oggi primo luglio nel Grand Hotel di Rimini, dell'Amarcord felliniana; la seconda riguarda questo signore, nato in riva all'Arno nel 1972, capace di arrivare in vetta dopo aver fatto tanta strada, prima da calciatore poi da dirigente, fra i dilettanti e in serie D. Si è fatto notare senza spinte, senza raccomandazione, magari qualche calcio nel sedere lo avrà avuto, ma doloroso, non nel senso che lo abbia aiutato a far carriera